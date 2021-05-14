МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Люди выбирают города, куда хотели бы переехать, по принципу развитости инфраструктуры, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор, градостроитель Илья Заливухин. Названы города, в которые стремятся переехать россияне

"К традиционным городам с развитой инфраструктурой прибавились еще города, которые обладают таким мощным ресурсом, как хороший климат, это Сочи, и города южные, это Краснодар. Потому что, конечно, город — это не просто застройка домами с квадратными метрами, это именно инфраструктура: социальная, инженерная, природная и транспортная", — отметил эксперт.

По его словам, когда эти потребности людей обеспечиваются, город можно считать полноценным, и развитие этой инфраструктуры является развитием города.

Он также обратил внимание на то, что пандемия коронавируса снизила интерес к приобретению зарубежной недвижимости.

"Конечно, не то что коронавирус, а именно то, что закрыты границы и люди не выезжают из страны, положительно сказывается на развитии наших городов. Люди покупают недвижимость, хотят жить в городах нашей страны, это положительное явление", — считает Заливухин.

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