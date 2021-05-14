МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Завещание является односторонней сделкой и часто его можно оспорить в суде, поводом для этого может быть нарушение требований закона при составлении документа или несогласие с его параметрами кого-либо из наследников, рассказали опрошенные РИА Недвижимость юристы. Юрист предупредил законных наследников о риске потери квартиры

Завещания часто оспаривают в судебном порядке, делают это в основном наследники, и иждивенцы, которых содержал завещатель, сообщил управляющий партнер КА "Марк Лабеон" Игорь Кобзарев. Он напомнил, что завещание является односторонней сделкой, поэтому его можно оспорить. Срок исковой давности для оспоримых завещаний 1 год, для ничтожных — 3 года. Ничтожным называют завещание, которое совершено с нарушением правовых требований гражданского кодекса, касающихся самой личности завещателя, порядка составления, формы, содержания и удостоверения документа, пояснил юрист.

Право на оспаривание завещания предоставляется наследникам умершего с момента его смерти, отметил в свою очередь управляющий партнёр юридической компании Feeviser Михаил Паюшин.

"По общему правилу, суд может признать завещание недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Завещание признают недействительным, если суд установит, что оно нарушает права истца и не соответствует закону и (или) воле завещателя", — прокомментировал в сою очередь управляющий партнер ЮК "Генезис" Артем Денисов.

К наиболее частым случаям оспаривания завещаний юристы отнесли ситуации, когда законные представители не дали согласие на составление завещание лицом в возрасте от 14 до 18 лет, а также случаи, когда завещание совершено в отношении недостойных наследников.

Сюда же относятся и случаи, когда не были учтены наследники, которым полагается обязательная доля в наследстве, и ситуации, когда завещание составлено недееспособным лицом или является поддельным.

Также речь идет о ситуациях, когда нарушена обязательная установленная законом форма завещания или завещание оформлено под влиянием заблуждения, угроз и обмана.

И наконец, это случаи, когда у завещатели есть заболевания, в результате которых он не мог отдавать отчет своим действиям и не осознавал правовых последствий оформления завещания.

"В последнем пункте это могут быть как психические заболевания, так и заболевания, связанные с поражением органов слуха, речи, перенесенные инсульты и инфаркты. Оспаривание по данным основаниям наиболее распространенное в текущей судебной практике", — отметил Паюшин.

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