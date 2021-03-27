МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Квартира собственника может отойти государству в трех случаях – если он умер, не оставив завещания, и наследников нет, если ее отберут принудительно по инициативе государственных органов и в случае добровольной передачи собственности. В каждом случае есть свои особенности, рассказал агентству "Прайм" партнер юридической компании "Можно" Михаил Кучин. Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать даже единственное жилье

Принудительно изъять жилье у собственника государство может в следующих случаях:

— если квартира была получена от муниципалитета незаконно, например, по фиктивным документам или вследствие совершения преступления;

— в связи с изъятием земельного участка, на котором находится строение;

— если дом признан аварийным и подлежит сносу или реконструкции;

— по решению суда за долги, если это не единственное жилье;

— если квартира является объектом культурного наследия и собственник не выполняет требований к его сохранению или своими действиями провоцирует разрушение;

— взыскание по решению суда может быть обращено на собственность госслужащих, по которой они не предоставили сведений, подтверждающие ее приобретение на законные доходы;

— если квартира была получена в собственность в связи с террористической деятельностью, перечислил юрист.

"Также действующее законодательство, а именно ч.2 ст. 293 Гражданского кодекса РФ и п.5 ст.29 Жилищного кодекса РФ, предусматривает ряд случаев принудительного изъятия у собственника жилых помещений с обязательной последующей продажей их на торгах и возвратом вырученных денежных средств собственникам", — добавил он.

Такие решения выносит суд по искам органов местного самоуправления, если:

собственник, несмотря на предупреждения органов местного самоуправления, продолжает нарушать права и интересы соседей, использовать жилое помещение не по назначению (например, в качестве склада) или не производит необходимый ремонт жилого помещения без уважительных причин;

собственник произвел перепланировку жилого помещения и отказывается предпринимать действия, направленные на приведение жилого помещения в прежнее состояние. В этом случае, при продаже квартиры с торгов, часть вырученных средств передается новому собственнику, который обязан после покупки привести жилое помещение в прежний вид.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА

Гражданин может передать свою недвижимость государству и добровольно, если он решил деприватизировать квартиру. Это возможно, лишь если жилье было получено путем приватизации. Если его купили, подарили или унаследовали – деприватизация невозможна. В этом случае необходимо вернуть квартиру муниципалитету. Обычно это происходит, когда нет средств на содержание имущества или гражданин может рассчитывать на получение более комфортного муниципального жилья.

Есть возможность подарить свою квартиру муниципалитету или Российской Федерации. Среди простых обывателей это практически нонсенс, но меценаты таким способом могут передавать государству квартиры, представляющие историческую ценность, под музеи, например, отметил юрист.

Квартира также может отойти государству, если гражданин решил заключить договор ренты с ним. Одинокие пожилые люди, могут пойти на такой шаг, когда о них некому позаботиться. Такие договоры заключаются с региональной уполномоченной организацией.

ПОСЛЕ ЖИЗНИ

Кроме того, право собственности на квартиру может перейти к государству после смерти собственника, если у него нет наследников и этот объект никем не востребован в течение шести месяцев. В этом случае жилое помещение включается в территориальный фонд социального использования и может быть передано другим гражданам по договору социального найма, отметил юрист.

По его словам, если спустя какое-то время находятся наследники и заявляют свои права на такую квартиру, то им надо доказать, что срок вступления в наследство был пропущен по уважительным причинам, например, они не знали о смерти родственника, находились в лечебном учреждении и т.д. Если это будет доказано, то муниципалитет должен вернуть квартиру в наследственную массу, если это невозможно, то будет стоять вопрос о денежной компенсации со стороны государства.