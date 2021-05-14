МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевой рознице за апрель выросли в РФ на 0,67%, а больше всего за месяц подорожали майонез, сосиски и сардельки, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". Власти не планируют продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар

"Цены на продукты в апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем прошлого года", — сообщили в компании, уточнив, что больше всего за месяц подорожали майонез, сосиски и сардельки.

Так, средняя цена майонеза выросла за месяц на 4,6%, за год — на 17%. Сосиски, сардельки и колбаски в апреле по сравнению с мартом стали в среднем дороже на 3%, а за год — на 4%.

Чуть меньше, на 2%, за месяц подорожали сыр, растительное масло и шоколадные конфеты, а также готовые консервированные блюда. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин выросли в цене в среднем на 1%.

В ряде категорий средние цены в несетевых магазинах немного упали: например, сметана в течение апреля подешевела на 2%, зефир и пастила — более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса — на 0,4%, каши — на 0,3%. Вода, чай, кофе и пряники практически не подорожали.

"Эвотор" оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, при расчете которого используется 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.

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