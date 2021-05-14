ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Работы знаменитых художников, включая Марка Шагала, Пабло Пикассо, Клода Моне, Энди Уорхола, Марка Ротко, Винсента ван Гога и Пита Мондриана были проданы на вечерних торгах искусства ХХ века аукционного дома Christie's в Нью-Йорке. Крупнейший бриллиант из России продали за десятки миллионов франков

Самой дорогой картиной, ушедшей с молотка в пятницу, стала работа Пикассо "Женщина, сидящая у окна" ("Мари-Терез"). Она была заявлена как один из топовых лотов аукциона. Финальная цена, предложенная за картину, составила 90 миллионов долларов. С учетом всех выплат покупатель заплатит 103,4 миллиона долларов. Работа Пикассо было написана в 1932 году. В последний раз картину выставляли на торги в 2013 году, тогда ее продали более чем за 44,8 миллиона долларов.

Другие работы Пикассо, представленные на аукционе в пятницу, уступали в цене "Женщине, сидящей у окна". Так картина "Женщина в кресле" 1941 года ушла с молотка за 17,2 миллиона долларов, а его работа "Голова женщины" 1940 года — за 4,1 миллиона долларов.

Картина знаменитого американского художника Марка Ротко "Без названия" 1970 года продана на аукционе в Нью-Йорке за 38,1 миллиона долларов. Работа Винсента Ван Гога "Тринкветайльский Мост" — за 37,4 миллиона долларов, а работа Пита Мондриана "Композиция II с желтым, красным и синим" была продана за 26,1 миллиона долларов. Картина Роя Лихтенштейна "Интерьер: Идеальный кувшин" (Interior: Perfect Pitcher) 1994 года продана за 21,5 миллиона долларов.

Выше своего эстимейта ушли и другие картины. Например, картину Анри Матисса "Обнаженная II" (Nu II) продали за 1,7 миллиона долларов при оценочной стоимости от 800 тысяч долларов до 1,2 миллионов, картину Энди Уорхола "Две Мэрилин" (Two Marilyns), на которой изображена Мэрилин Монро, была продана за 15,8 миллионов.

Работа русского художника Марка Шагала "Флейтист" (Le Flûtiste) 1973 года ушла с молотка за 1,6 миллиона долларов.

Продана была картина Клода Моне "Мост Ватерлоо. Эффект тумана". Финальное предложение за работу Моне составило 42 миллиона долларов. С учетом всех выплат стоимость картины составила 48,4 миллиона долларов. Картина написана в период с 1899 по 1903 годы. Она принадлежит к серии лондонских пейзажей Моне, созданных в поздний период импрессионизма.

Среди других знаменитых художников, чьи работы были проданы в пятницу, — Жорж Сёра, Виллем де Кунинг, Ли Краснер, Джоан Митчелл, Жоан Миро, Марсель Дюшан, Жан Дюбюффе, Лучо Фонтана, Анри Тулуз-Лотрек и другие.

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