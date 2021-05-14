МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Японский автогигант Nissan сократил производство автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников, спровоцированного пандемией коронавируса. В 2021 году предприятие выпустит на 500 тысяч машин меньше за период с апреля до сентября, пишет Lenta.ru. Каждое четвертое продаваемое авто в России к 2035 году будет электрокаром

Компания, являющаяся третьим по величине автопроизводителем в Японии, сделает попытку вернуть производство на прежний уровень, заявил генеральный директор Nissan Макото Учида. Однако он не обозначил сроки, когда автопроизводитель возобновит использование своих производственных мощностей.

Многие системы современных машин не могут обойтись без микрочипов, например, они необходимы в системе помощи водителям и управлении двигателем.

Напомним, что из-за нехватки чипов в последние месяцы многие производители были вынуждены сократить производство:

GM

Honda

Toyota

Fiat Chrysler

Концерны Stellantis, Volkswagen и Ford, являющиеся конкурентами Nissan, заявили, что их производственные мощности также могут быть сокращены в ближайшее время из-за дефицита чипов. В апреле компания Jaguar Land Rover предупредила, что он полностью прекратит производство на "ограниченный период" на предприятиях в Соединенном Королевстве. "АвтоВАЗ" приостановил выпуск Lada Granta из-за отсутствия комплектующих

Около миллиона машин во всем мире не смогут сойти с конвейера до окончания первого квартала, а дефицит полупроводников не будет преодолен до июля и даже может затянуться до 2023 года, рассказали в компании IHS Markit.

Предприятия российской автоиндустрии также бьют тревогу. Отечественные предприятия работают в обычном режиме, однако предолжение микрочипов на рынке оценивается как недостаточное. Технологический цикл создания одного чипа длится 6 месяцев, что осложняет ситуацию на рынке. Напомним, что наибольшая потребность в полупроводниках всегда наблюдается у проивзодителей электроники и смартфонов, а следующим по значимости сектором, заинтересованный в микрочипах, является автопром.