МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга договорились с городскими сервисами аренды электросамокатов об ограничениях по скорости и парковке для этих средств передвижения, пишет "Парламентская газета". Аналитики рассказали о самом популярном средстве передвижения в России

Стороны условились ограничить скорость движения арендных самокатов по городу до 15 километров в час. Также решено ввести запрет на парковку самокатов у станций метро и остановок общественного транспорта.

Как уточнили в Смольном, пока соглашение устное и его положения являются рекомендациями. До конца мая рабочая группа при комитете по транспорту должна выработать шаги по реализации договоренностей.

"Поскольку нормативного регулирования движения самокатов по городу пока нет, не внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство, контроль за выполнением договоренностей будет осуществляться в рамках заседаний рабочей группы при комитете по транспорту", — пояснили в пресс-службе.

В состав группы войдут представители Заксобрания и администрации Петербурга, районных властей, ГИБДД, а также кикшеринга и велообщественности. Первое заседание запланировано на конец мая.

Согласно договоренностям, контролировать ограничение скорости движения самокатов будут сами сервисы аренды с помощью программного обеспечения. В мобильных приложениях пользователей должны появиться предупреждения о скоростных ограничениях, нарушителям станут блокировать аккаунты.

Депутаты и сенаторы не исключили, что петербургский опыт может пригодиться при подготовке федеральных предложений по регулированию этой отрасли.

По данным ГИБДД, в 2018 году произошло 39 ДТП с участием электросамокатов и гироскутеров, 40 человек получили травмы, в 2019-м — 40, при этом 39 человек ранены, двое погибли. В прошлом году произошло уже 331 ДТП, погибли шесть человек.

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