Сан-Марино открывает заявки для вакцинного туризма со "Спутником V"
РИМ, 17 мая — ПРАЙМ. Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове.
По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине "Спутник V", которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тысяч инъекций – при чем первую дозу препарата получили 21,8 тысячи человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино.
Как сообщили РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый "излишек" из 10 тысяч доз "Спутника V", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.
Для этого, чтобы получить либо "Спутник V", либо препарат от Pfizer, иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.
Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил РИА Новости, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.
Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.
В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.
А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения "Спутника V" властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат "паспорта вакцинации". Как сообщили недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.
Читайте также:
Ещё одна страна в Латинской Америке зарегистрировала "Спутник V"
https://1prime.ru/business/20210517/833672390.html