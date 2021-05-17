РИМ, 17 мая — ПРАЙМ. Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове. Каждый пятый россиянин готов привиться от COVID ради поездки за границу

По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине "Спутник V", которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тысяч инъекций – при чем первую дозу препарата получили 21,8 тысячи человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино.

Как сообщили РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый "излишек" из 10 тысяч доз "Спутника V", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.

Для этого, чтобы получить либо "Спутник V", либо препарат от Pfizer, иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.

Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил РИА Новости, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.

Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.

В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.

А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения "Спутника V" властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат "паспорта вакцинации". Как сообщили недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.

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