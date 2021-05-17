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России предрекли бум в сфере индивидуального домостроения
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Россию ждет бум в индивидуальном домостроении, потому что растет спрос на загородные дома в связи с пандемией коронавируса и переходом многих россиян на удаленную работу. Об этом... ПРАЙМ, 17.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россию ждет бум в индивидуальном домостроении, потому что растет спрос на загородные дома в связи с пандемией коронавируса и переходом многих россиян на удаленную работу. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Почта Банка Дмитрий Руденко.
"Россияне хотят работать из дома, только собственные дома не у всех есть. Я считаю, что Россию ждет бум в индивидуальном домостроении. В этой области и технологическая революция происходит. Это комплекты для быстровозводимых домов, и в России видно, как эта сфера растет", — сказал он.
Руденко напомнил, что Россия — страна с самой большой территорией и одним из наименьших показателей плотности населения.
Он отметил, что в прошлом году застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем наполовину. Так, в 2020 году заявок на оформление кредитов для возведения собственных домов в Почта Банк поступило на 40% больше, чем в 2019 году, и тренд будет лишь нарастать, уверен глава финансовой организации.
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