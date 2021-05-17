МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Возврат материнского капитала, использованного для покупки квартиры, в Пенсионный фонд не поможет избавиться от необходимости согласования органов опеки на любые сделки с этой квартирой, рассказала РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. СМИ узнало об инициативе Голиковой расширить применение маткапитала

Родители, выделившие детям доли в праве на квартиру после использования маткапитала, сталкиваются с тем, что очень сложно получить согласие органов опеки на ее продажу, получение или рефинансирование ипотеки, объяснила она. Поэтому некоторые считают, что возвращение суммы, равной маткапиталу, в Пенсионный фонд автоматически позволит забрать "детские доли" в собственность родителей и избавиться от необходимости согласовывать действия с опекой, отметила Тягай.

"Эти попытки бессмысленны, средства материнского капитала могут быть возвращены в ПФР лишь в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Возврат средств материнского капитала, направленных на улучшение жилищных условий, может осуществляться в связи с банкротством застройщика, расторжением ДДУ или признанием сделки по покупке жилья недействительной", — подчеркнула она.

Даже если произвольный возврат данных средств в ПФР был бы возможен, использовать такой возврат для "упрощения" процедуры отчуждения жилья, купленного с помощью материнского капитала, в любом случае бы не удалось, отметила адвокат.

"Детям должна быть выделена доля в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием материнского капитала. Такое помещение должно быть оформлено в общую собственность лица, получившего сертификат на материнский капитал, его супруга/супруги и детей с определением размера долей по соглашению. По действующему законодательству родители в принципе не вправе совершать и давать согласие на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества ребенка без предварительного разрешения органа опеки и попечительства", — объяснила она, уточнив, что невозможно лишить детей уже переданных им долей в квартире.

Если родители несовершеннолетнего попробуют обойти требование о необходимости регистрации права собственности ребенка на жилье, приобретенное с использованием материнского капитала, для отчуждения такого жилья все равно потребуется разрешение органов опеки и попечительства – даже если ребенок формально не будет являться одним из собственников жилья, подчеркнула она.

Однако Госдума предпринимает попытки облегчить жизнь родителей, и сейчас существует законопроект, упрощающий рефинансирование ипотеки, частично погашенной материнским капиталом. Таким образом, следует ожидать введения новых механизмов, позволяющих разрешить практические проблемы, возникающие в связи с использованием средств материнского капитала для приобретения жилья. Но использование непредусмотренных нормативно механизмов не только является нарушением закона, но и в принципе неэффективно и бессмысленно, заключила Тягай.

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