МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Стоит развеять мифы о якобы ожидающих нас в наступающем летнем сезоне новых штрафах за эксплуатацию транспортных средств летом с зимними покрышками, в том числе шипованными. Все подобные разговоры связаны c изменениями в законы и подзаконные акты, которые на текущий момент лишь планируются или обсуждаются как возможные, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Россиянам начали возвращать деньги за автомобильные штрафы

"Официальные информационно-правовые порталы позволяют нам видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы, Правила и Положения, изучив актуальное состояние которых можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется", — указывает он.

Основной документ, где прописано большинство административных штрафов для водителей и собственников транспортных средств, — это Кодекс РФ об административных нарушениях. Статья 12.5 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

"Диспозиция этой статьи отсылает нас к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации, где имеется запрет на управление машиной с сильно изношенным протектором колес, с внешними повреждениями шин и дисков, а также ряд иных запретов. Однако в тексте положений отсутствует запрет на эксплуатацию зимних шин, в том числе шипованных, летом. Отсутствует и запрет на эксплуатацию летних покрышек зимой”, — отмечает юрист. "Больше не расслабиться": за что могут оштрафовать прямо на даче

Такой запрет установлен Техническим регламентом Таможенного Союза о безопасности колесных транспортных средств, однако этот технический регламент юридически не связан со ст. 12.5 Кодекса об административных нарушениях.

"Однако несмотря на это рекомендую строго соблюдать сезонность шин на автомобиле, поскольку это вопрос безопасности, здоровья, а порой и жизни, которую ни одним штрафом не измеришь", — заключил адвокат.