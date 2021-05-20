МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" прогнозирует рост продаж на российском рынке легковых автомобилей и LCV на 6,3%, до 1,7 миллиона штук, сообщил вице-президент компании по внешним связям Сергей Громак в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного развитию автокомпонентной отрасли. Власти придумали новый способ заставить граждан платить штрафы ГИБДД

"Наши аналитики считали объем рынка легковых и легких коммерческих автомобилей на 2021 год. Примерно, это 1,7 миллиона автомобилей. Каждый день эти оценки меняются, очень волатильная ситуация", — сказал он.

Согласно актуальному прогнозу Ассоциации автомобильного бизнеса (АЕБ), продажи легковых машин и LCV в 2021 году в РФ вырастут на 2,1%, составив 1,63 миллиона штук. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса авторынок сократился на 9,1%, до 1,6 миллиона машин.

При это Громак уточнил, что для поддержки российского авторынка необходимо продолжение госпрограмм спроса на новые машины, в частности, льготного автокредитования. "Откуда взять деньги на поддержку рынка? На наш взгляд, одним из источников могла бы стать индексация утилизационного сбора на автомобили. То есть, отрасль сама себя профинансирует",- рассказал он.

По данным АЕБ, продажи "АвтоВАЗа" за январь-апрель 2021 года выросли на 37%, до 121,8 тысяч автомобилей.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа" расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске – ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20%.