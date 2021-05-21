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Закредитованным россиянам могут усложнить получение ипотеки
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Банк России во втором полугодии может рассмотреть ужесточение регулирования ипотеки с первоначальным взносом более 20%, которая выдается закредитованным россиянам, говорится в... ПРАЙМ, 21.05.2021
недвижимость, россия, ипотека, недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России во втором полугодии может рассмотреть ужесточение регулирования ипотеки с первоначальным взносом более 20%, которая выдается закредитованным россиянам, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ ранее в пятницу сообщил, что решил ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом (то есть ниже 20% стоимости жилья) с 1 августа — по таким кредитам надбавки к коэффициентам риска будут повышены до 50-100 процентных пунктов с текущих значений в 20-80 процентных пунктов.
"Учитывая, что платежеспособность заемщиков в значительной мере зависит от уровня долговой нагрузки, в случае дальнейшего повышения долговой нагрузки и сохранения ускоренного роста цен на недвижимость Банк России во втором полугодии 2021 года может рассмотреть вопрос об установлении надбавок к коэффициентам риска также для кредитов с первоначальным взносом более 20% и высоким значением показателя долговой нагрузки заемщика", — отметил регулятор.
Банк России отметил, что в первом квартале текущего года на кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов.