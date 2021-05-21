МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России во втором полугодии может рассмотреть ужесточение регулирования ипотеки с первоначальным взносом более 20%, которая выдается закредитованным россиянам, говорится в сообщении регулятора. Эксперт рассказал, что будет со ставками по ипотеке в России

ЦБ ранее в пятницу сообщил, что решил ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом (то есть ниже 20% стоимости жилья) с 1 августа — по таким кредитам надбавки к коэффициентам риска будут повышены до 50-100 процентных пунктов с текущих значений в 20-80 процентных пунктов.

"Учитывая, что платежеспособность заемщиков в значительной мере зависит от уровня долговой нагрузки, в случае дальнейшего повышения долговой нагрузки и сохранения ускоренного роста цен на недвижимость Банк России во втором полугодии 2021 года может рассмотреть вопрос об установлении надбавок к коэффициентам риска также для кредитов с первоначальным взносом более 20% и высоким значением показателя долговой нагрузки заемщика", — отметил регулятор.

Банк России отметил, что в первом квартале текущего года на кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов.