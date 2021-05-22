МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Участившиеся случаи, когда владельцы квартир получают от управляющих компаний счета за коммунальные услуги, якобы не оплаченные более десяти лет назад, могут быть вызваны компьютерной ошибкой, рассказал "АиФ" координатор федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. Эксперт дал совет, что делать, если вам отключили свет за неуплату

По его словам, если жилец считает, что ему неправомерно начислена задолженность за ЖКУ, то погашать ее он не обязан.

"Но советую тщательно проверить бумажные квитанции об оплате и историю своих платежей в интернет-банке. Иначе, если долг все же есть, позже придется заплатить пени", — советует он.

Эксперт добавил, что у УК есть право выставить счет на оплату долга за прошлые годы. Отсчет трехлетнего срока давности, в течение которого она затем может подать на должника в суд, начинается только с этого момента.

При этом обязанность управляющей компании — обосновать возникновение спорной задолженности. Если ее сотрудники отказываются дать пояснения, нужно подать жалобу в жилищную инспекцию или прокуратуру.

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