МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, комментируя рост цен на красную икру в России. Названа одна из причин роста цен на все продукты

"Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей", — отметили в Росрыболовстве.

Из данных Росстата следует, что стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, что больше уровня апреля прошлого года на 29% — это также самый высокий уровень цены с 2000 года.

Статистическое ведомство приводит данные о средних потребительских ценах на отечественную икру лососевых рыб за килограмм продукции. Длина временного ряда данных — с 2000 года по 2021 год. По сравнению с мартом текущего года красная икра в апреле подорожала на 1,4%. При этом непрерывный рост цен на икру наблюдается с июля прошлого года.