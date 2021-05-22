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Россиянам рассказали, ждать ли дефицита красной икры
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Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 22.05.2021
росрыболовство, россия, красная икра, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России: предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства, комментируя рост цен на красную икру в России.
"Дефицита красной икры на российском рынке не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей", — отметили в Росрыболовстве.
Из данных Росстата следует, что стоимость красной икры в России в апреле 2021 года составила 4698 рублей за килограмм, что больше уровня апреля прошлого года на 29% — это также самый высокий уровень цены с 2000 года.
Статистическое ведомство приводит данные о средних потребительских ценах на отечественную икру лососевых рыб за килограмм продукции. Длина временного ряда данных — с 2000 года по 2021 год. По сравнению с мартом текущего года красная икра в апреле подорожала на 1,4%. При этом непрерывный рост цен на икру наблюдается с июля прошлого года.