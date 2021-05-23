ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия имеет потенциал, чтобы стать страной-лидером в направлении экологического туризма. В Крыму прокомментировали рост цен на отдых в регионе

"В России — самая большая в мире площадь особо охраняемых природных территорий, и, конечно, она имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении", — сказал Дмитрий Чернышенко, открывая совещание, посвященное развитию туристического потенциала Камчатского края.

Вице-премьер добавил, что в России около 12 тысяч территорий, которые имеют статус охраняемых. Они занимают почти 12% площади страны.

"Это одно из самых чувствительных направлений, когда необходимо сохранить баланс между сохранением природы, экологии и организацией доступного туризма. Прежде всего, конечно, для местных жителей, но и, конечно, для гостей, которые мечтают попасть в эти места", — добавил Чернышенко.

По его словам, доля экологического туризма в общей структуре туристического рынка России составляет 2%.

"Сейчас на долю экологического туризма в общей структуре отечественного туристического рынка приходится всего 2%. Это очень мало. По данным Всемирной туристической организации, Россия занимает пятое место в мире из 133 стран по числу природных объектов. При этом по открытости туризма, по доступности этих территорий мы занимаем 108-е место", — сказал Чернышенко.

Вице-премьер назвал эту ситуацию недопустимой и добавил, что это означает, что природные ресурсы не интегрированы в рынок, не сформированы предложения для туристов. Стало известно, какое направление туризма получит поддержку властей

По словам вице-премьера, на Камчатке отработают модель создания туристического кластера, которую потом распространят на другие особо охраняемых природных территориях (ООПТ) России.

"У Камчатского края особая роль. Неслучайно мы здесь — именно здесь мы отработаем модель создания экологического кластера и использования инструмента нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который мы далее будем масштабировать на всю страну. В этом особая миссия Камчатского края. С одной стороны, здесь уникальные природные территории, с другой, мы понимаем, что они очень хрупкие. Нужно настроить так инструменты, чтобы бережное отношение к ним мы могли потом как лучшую практику использовать и на других особо охраняемых территориях страны", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что сегодня ожидает услышать от участников формализованные предложения, которые вчера обсуждались в ходе поездки вице-премьера по Камчатке, их было много.

Также Чернышенко указал на то, что необходимо увеличить объем расходов на содержание особо охраняемых природных территорий в России и создать условия, чтобы доходы от их использования росли. Ростуризм внимательно следит за ценами на рынке туристических услуг

"Мы знаем, что финансирование ООПТ это тоже определённая проблема. Доход заповедных зон в РФ составляет всего около 1 миллиарда рублей в год, а на содержание… должно тратиться гораздо больше — на порядок. В то же время мы видим, что доход от использования экотуризма и охраняемых территорий в других странах… в 20-30 раз выше. Для нас это огромный потенциал, который мы должны использовать. То, что мы его не используем, свидетельствует, что половина наших жителей никогда не бывали в наших парках", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что это вопрос, который надо решать. Вице-премьер рассказал, что, по данным руководства Камчатского края, всего 20% жителей региона были в Долине гейзеров и других туристических местах из-за их труднодоступности и дороговизны. С помощью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получен большой арсенал инструментов, который позволит эту ситуацию изменить. Чернышенко добавил, что в заповедных территориях, которые он накануне посетил, можно кратно увеличить количество одновременно находящихся там людей.

"Главным препятствием явился доступность этих мест. Ключевой момент – это логистика. Наши обсуждения с экологами, учеными вчера на месте на площадках показали, что инфраструктура существующая при минимальных улучшениях позволит в 10 раз увеличить количество туристов", — сказал Чернышенко. Турэксперты научили, как вернуть часть денег за детский отдых

Он отметил, что будет рассмотрен вопрос использования малой авиации, чтобы сделать посещение туристических мест доступнее.

В среду Чернышенко на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". В четверг премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Вице-премьер прибыл на Камчатку 22 мая.

Правительственная делегация, которая сейчас находится на Камчатке с рабочей поездкой, оценила существующую на полуострове инфраструктуру и потенциал роста турпотока. В субботу участники рабочей группы осмотрели долину гейзеров, вулканы Узон, Крымский и другие.

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