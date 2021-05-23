ЛОНДОН, 23 мая – ПРАЙМ. Вакцины производства американской компании Pfizer и британской AstraZeneca высокоэффективны против индийского штамма коронавируса после двух доз препаратов, свидетельствуют данные исследования, проведенного управлением по охране общественного здоровья Англии (PHE). Жители Англии смогут ходить в гости и летать в отпуск

Две дозы каждой из вакцин обеспечивают приблизительно такой же уровень защиты против индийского варианта коронавируса, как против британского. При этом через три недели после первой прививки указанными вакцинами эффективность препарата против индийского штамма составляет всего 33%, в то время как против британского варианта — 50%.

Согласно данным исследования РНЕ, проведенного между 5 и 16 мая, две дозы вакцины Pfizer эффективны на 88% против индийского варианта COVID-19, а AstraZeneca – на 60%. Против британского штамма две дозы вакцины были эффективны на 93% и 66% соответственно.

В настоящее время в Великобритании выявлено более 3,4 тысячи случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

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