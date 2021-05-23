2021-05-23T03:52:46+03:00
2021-05-23T03:52:46+03:00
2021-05-23T03:52:46+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210523/833731996.html
Оценена эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против штамма из Индии
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вакцины производства американской компании Pfizer и британской AstraZeneca высокоэффективны против индийского штамма коронавируса после двух доз препаратов, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 23.05.2021
коронавирус, вакцина, astrazeneca, pfizer, новости, бизнес, фармацевтика
https://1prime.ru/images/83235/13/832351312.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/13/832351312.jpg
https://1prime.ru/images/83235/13/832351311.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/13/832351311.jpg
https://1prime.ru/images/83235/12/832351299.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/12/832351299.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210517/833672423.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 23 мая – ПРАЙМ. Вакцины производства американской компании Pfizer и британской AstraZeneca высокоэффективны против индийского штамма коронавируса после двух доз препаратов, свидетельствуют данные исследования, проведенного управлением по охране общественного здоровья Англии (PHE).
Две дозы каждой из вакцин обеспечивают приблизительно такой же уровень защиты против индийского варианта коронавируса, как против британского. При этом через три недели после первой прививки указанными вакцинами эффективность препарата против индийского штамма составляет всего 33%, в то время как против британского варианта — 50%.
Согласно данным исследования РНЕ, проведенного между 5 и 16 мая, две дозы вакцины Pfizer эффективны на 88% против индийского варианта COVID-19, а AstraZeneca – на 60%. Против британского штамма две дозы вакцины были эффективны на 93% и 66% соответственно.
В настоящее время в Великобритании выявлено более 3,4 тысячи случаев заражения индийским штаммом коронавируса.
Читайте также:
Сан-Марино открывает заявки для вакцинного туризма со "Спутником V"