КЕМЕРОВО, 23 мая — ПРАЙМ. Новый терминал аэропорта имени космонавта Алексея Леонова открылся в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос почти в десять раз

Строительство нового терминала началось в мае 2020 года.

"Мы сейчас зашли в самолет вместе со Светланой Павловной (вдовой Леонова – ред.). Я поговорил с пассажирами, у них у всех светились глаза от радости… Я думаю, все, кто полетит, кто прилетит сюда, кто будет отсюда улетать, не останется равнодушным и будет с хорошим настроением", – сказал на церемонии открытия губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Договор (о строительстве терминала – ред.) был подписан 20 мая прошлого года… Мы два месяца потеряли из-за пандемии, период строительства был всего 10 месяцев… Общий объем инвестиций, которые наша группа делает в Кемерово – это 5 миллиардов рублей… Ожидаем, что в ближайшие годы мы увидим миллион пассажиров, вылетающих из Кемерово. Мы ожидаем, что миллионного пассажира мы встретим в 2028 году. По нашему плану в 2022 году… 22 направления будут летать из Кемерово", – рассказал акционер ООО "Новапорт" Роман Троценко.

Он добавил, что ООО "Новапорт" также уже начало проектирование для аэропорта в Кемерово новой взлетно-посадочной полосы.

"Мы договорились, что сделаем проект за свой счет и подарим его Российской Федерации, которая будет уже по этому проекту строить. Мы ожидаем выйти на экспертизу в августе этого года в связи с тем, что следующий год будет годом активного строительства", – уточнил Троценко.

Площадь нового четырехэтажного аэровокзала составляет 11 636 квадратных метров. Здание состоит из трех надземных этажей и одного подземного, оборудовано двумя телетрапами. Новый терминал позволит на 130% увеличить пропускную способность – с 200 до 460 пассажиров в час, расширить сеть межрегиональных перевозок, улучшить условия пребывания в аэропорту и повысить качество обслуживания пассажиров.

Также в новом аэровокзале увеличено количество линий досмотра пассажиров на входе, стоек регистрации, линий предполетного досмотра. Кроме этого, увеличена площадь общедоступной зоны для обеспечения свободного и более комфортного нахождения пассажиров.

Интерьер аэровокзала выполнен в космической теме: освещение, оборудованное в терминале, создает эффект звездного неба. Также в аэропорту установлен макет космического корабля "Восход-2". Во время полета Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос.

В аэропорту будет работать интерактивная выставка, на которой, в том числе, будут представлены картины Алексея Леонова.

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