МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Авиаперевозчикам придется нести дополнительные расходы в результате взлета цен на авиатопливо, рассказали "Известия".

Отечественные перевозчики потратят на закупку керосина в 2021 году около 70 миллиардов рублей, считают в S7 Group. Стоимость керосина возросла на 20%, заявили в Росавиации. Туркомпании предупредили об ажиотажном спросе на отдых в Греции

ФАС предлагает авиакомпаниям преодолеть кризис следующим путем:

повысить ликвидность биржевых торгов авиакеросином

применять биржевые и внебиржевые индикаторы при закупке топлива

Сегодня Санкт-Петербургская международная топливно-сырьевая биржа начинает публиковать обновленные индексы цен на авиакеросин. Ранее биржа использовала только индексы в резервуарах аэропортов.

Применение формульного ценообразования избавит перевозчиков от существующих рисков.

Уже в марте авиакеросин вырос в цене в аэропортах страны:

Шереметьево — до 26%

Домодедово — до 18%

Пулково — до 20%

Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Пермь, Волгоград — до 21%

В компании Smartavia считают, что в мае цены растут медленнее, но можно ожидать, что они вновь пойдут вверх.