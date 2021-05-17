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Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей
Энергетика
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Авиаперевозчикам придется нести дополнительные расходы в результате взлета цен на авиатопливо, рассказали "Известия". Отечественные перевозчики потратят на закупку керосина в 2021... ПРАЙМ, 17.05.2021
аэропорт, топливный рынок, росавиация, авиакомпания, s7, фас, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Авиаперевозчикам придется нести дополнительные расходы в результате взлета цен на авиатопливо, рассказали "Известия".
Отечественные перевозчики потратят на закупку керосина в 2021 году около 70 миллиардов рублей, считают в S7 Group. Стоимость керосина возросла на 20%, заявили в Росавиации.
ФАС предлагает авиакомпаниям преодолеть кризис следующим путем:
- повысить ликвидность биржевых торгов авиакеросином
- применять биржевые и внебиржевые индикаторы при закупке топлива
Сегодня Санкт-Петербургская международная топливно-сырьевая биржа начинает публиковать обновленные индексы цен на авиакеросин. Ранее биржа использовала только индексы в резервуарах аэропортов.
Применение формульного ценообразования избавит перевозчиков от существующих рисков.
Уже в марте авиакеросин вырос в цене в аэропортах страны:
- Шереметьево — до 26%
- Домодедово — до 18%
- Пулково — до 20%
- Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Пермь, Волгоград — до 21%
В компании Smartavia считают, что в мае цены растут медленнее, но можно ожидать, что они вновь пойдут вверх.