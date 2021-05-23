МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Одна из причин роста цен на квартиры в новостройках — подорожание в России рабочей силы и стройматериалов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Аналитик объяснил, почему ипотечные квартиры скоро хлынут на рынок

"Подорожали кирпичи, дерево. Стройматериалы дорожают такими же темпами, как квадратные метры. Но самое печальное — подорожала стоимость рабочей силы. Вообще, гастарбайтеры, которые работали на стройках, из-за пандемии уехали, а русские за те деньги, которые платили иностранцам, не будут работать", — сказала она.

По словам Радченко, повышается фонд оплаты труда и себестоимости. И даже если застройщики и хотели бы снизить цены, но они не располагают в должной мере соответствующими ресурсами. "Они же себе в убыток строить не будут", — уточнила эксперт.

С мнением Радченко не согласен вице-президент организации "Опора России", руководитель направления "Строительство и ЖКХ" Евгений Шлеменков. "Мигрантов достаточно много. И, если уж говорить о крупных компаниях, у них есть проблемы, конечно, выбор меньше. Но у нас есть белорусы, у нас есть наши регионы, здесь работают люди и из Приднестровья, и находят способы, пути. Приезжают и работают", — сказал он.

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