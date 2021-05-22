МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Спрос на ипотеку в России будет падать, в том числе из-за решения Банка России ужесточить условия выдачи таких кредитов с низким первоначальным взносом, что, впрочем, не приведёт к значительному снижению цен на жильё, заявили РИА Новости опрошенные агентством эксперты. Юрист оценил эффект от новой системы налогового вычета на покупку жилья

Банк России с 1 августа решил ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом, то есть если он меньше 20% от стоимости жилья. Повышение надбавки к коэффициенту риска влияет на объем резервируемого банками капитала под такие кредиты, что сказывается на росте процентной ставки по ним для поддержания уровня рентабельности, пояснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

"Логично предположить, что рост процентной ставки отразится в снижении спроса со стороны потенциальных заемщиков и объемов выдач кредитов с низким первоначальным взносом", — говорит эксперт.

С коллегой согласен и управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. "Вместе с тем снижение выдач в данном сегменте вряд ли окажет существенное влияние на весь рынок: все-таки основной объем таких кредитов приходится на программу льготной ипотеки, по которой первоначальным взнос начинается от 15%", — также заметил Доронкин. По его словам, скорее спад числа выдач во втором полугодии будет обусловлен окончанием программы этой льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5%, вследствие чего вырастет стоимость ипотеки для всех.

Ставки по ипотеке с высокой вероятностью будут расти как за счет инициативы ЦБ, так и ряда других факторов, в том числе ожидаемого свертывания госпрограмм субсидирования ипотеки после 1 июля, тенденции к повышению ключевой ставки Центробанком и ставок по банковским вкладам, перечисляет младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

"Спрос в новых реалиях также будет сокращаться, так как есть конечное число платежеспособных заемщиков и многие из них уже взяли ипотеку. А цены на жилье при этом резко снижаться не будут. Все это ведет к спаду размеров выдач относительно рекордных 2020-го – первых пяти месяцев 2021 года", — заключил эксперт.

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