МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минэнерго, Минсельхоз и Минпромторг к 25 мая разработают меры по снижению цен на пластиковую упаковку, которая подорожала из-за остановки работы ряда европейских производств в период пандемии, сообщает в понедельник газета "Известия". В России предлагают запретить пластиковую посуду

Как сообщает газета, ведомства ищут способ снизить стоимость упаковки для производителей продуктов питания. Это следует из протокола Минпромторга от 18 мая по итогам совещания с крупнейшими изготовителями мяса, молока, хлеба, напитков и масла. На собрании, по сообщению "Известий", присутствовали представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза и производители упаковки.

"В протоколе сказано, что министерству энергетики рекомендовали к 25 мая выработать предложения по регулированию цен на первичные полимеры — это сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку, например, полиэтиленовые пакеты и пленки, контейнеры для транспортировки продуктов и готовой еды, вакуумные пакеты, ПЭТ-бутылки и другое. Меры разработают совместно с Минсельхозом и Минпромторгом, сказано в документе", — пишет издание.

Отмечается, что в 2021 году производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом цен на полимерные упаковочные материалы. Стоимость упаковки росла ежемесячно, заявили на совещании представители Союза производителей соков, воды и напитков, Российского союза пекарей, Национального союза производителей молока. В течение года ее рост составил 70–80%. С этой проблемой производители массово обращались в Минсельхоз, подчеркивается в протоколе.

Как сообщил "Известиям" президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков, у компаний возникли риски: через 1,5–2 месяца им придется повысить стоимость продукции. Изготовители также обращались в Минэкономразвития с просьбой решить эту проблему с помощью мер тарифного регулирования, об этом сказано в письме ассоциации "Русбренд" от 30 апреля.

Издание отмечает, что в качестве основной причины подорожания производители упаковки и поставщики сырья для нее назвали остановку работы ряда европейских производств в период пандемии. В пресс-службе Минэнерго газете сказали, что ведомство по поручению правительства создало рабочую группу для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию. Кроме того, министерство проводит факторный анализ цен на первичные полимеры, а также изучает их влияние на стоимость упаковки из этого материала для пищевых продуктов.

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