БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Европейский союз рассмотрит введение авиаограничений в связи с ЧП в Белоруссии как на общеевропейском, так и на национальном уровне государств-членов, сообщил в понедельник еврокомисар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс. Украина готовит решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией

"Мы обсудим возможное введение авиаограничений как на скоординированном общеевропейском уровне, так и на национальном уровне. Но совершенно очевидно, что необходимо отреагировать, потому что это нарушение всех международных правил", — сказал он.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.