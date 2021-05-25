МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россия во вторник возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, полеты возобновляются на взаимной основе. Турция назвала города, которые первыми готовы принять туристов из России

При этом рейсы Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта могут выполняться по два раза в неделю, Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда — по три раза в неделю. Также по одному разу в неделю самолеты смогут летать по направлениям Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда.

Кроме того, РФ со вторника увеличивает число регулярных с Южной Кореей (Владивосток — Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) и Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва — Токио и Владивосток — Токио, возобновляется один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск — Токио).

Также РФ разрешила полеты за рубеж из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.

К настоящему времени также уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, на Кубу, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланку. Кроме того, ранее были разрешены полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию, но из-за эпидемиологической обстановки полеты в первые две страны были приостановлены, в последнюю — ограничены.

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