МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Несмотря на то, что Греция официально открыта для россиян, начало продаж туров в эту страну постоянно отодвигается. Причина в том, что пока не получено согласование на возобновление пассажирских авиаперевозок со стороны российского оперштаба. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", очень рассчитывают на то, что до конца недели все точки над i будут расставлены, и уже с июня и туры, и авиабилеты в Грецию появятся в продаже. Европу могут открыть для российских туристов уже летом

Нет определенности также и с датами вылетов чартеров в Египет. Туристам приходится добираться на курорты Шарм-зль-Шейха и Хургады на перекладных и покупать дорогостоящие внутренние перелеты из Каира.

Как сообщалось, Греция с 14 мая открыла границы для туристов — отменены ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых. Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.

Решения об открытии авиасообщения с другими странами принимает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

КОГДА ОТКРОЮТ ГРЕЦИЮ

Греция сняла для российских туристов абсолютно все ограничения и по количеству туристов, и по рейсам — и по всему. Важный нюанс: со стороны российских авиационных властей есть понимание ситуации и готовность выдать разрешение.

"Сейчас по сути получается, что с обеих сторон мы ждем только одного заключительного момента — получения согласования на возобновление пассажирских авиаперевозок со стороны российского оперштаба — в этом последняя загвоздка", — поясняет генеральный директор туристической компании Mouzenidis Travel Александр Цандекиди. Не продают билеты в Грецию только из-за отсутствия разрешения на рейсы.

По его словам, профильные ведомства — авиационные власти со стороны обеих стран — находятся в тесном контакте, ведутся еженедельные переговоры. Ожидается, что до конца этой недели будет принято окончательное решение о возобновлении пассажирского авиасообщения между Россией и Грецией.

"Настрой позитивный, судя по всему, решение будет положительное", — говорит Цандекиди.

На данный момент летают только пять рейсов между Россией и Грецией, но это грузопассажирские рейсы. Естественно, что билетов на эти рейсы катастрофически не хватает, чтобы говорить о полноценном туризме.

"Поэтому, как только будет принято соответствующее решение, произойдет моментальный сумасшедший всплеск роста продаж и авиабилетов, и туров в Грецию", — уверен глава Mouzenidis Travel.

Вместе с тем, рекомендовать покупать туры в Грецию с вылетом в конце мая Цандекиди не решается, но с первых чисел июня "уже можно смело бронировать и покупать — почти со стопроцентной вероятностью с начала лета рейсы возобновятся". Ещё одна популярная страна назвала условия для поездок россиян

По словам генерального директора агентства "Тур-де-Тур" Лилии Капцовой, из тех стран, которые для нас власти открыли с 26 мая, россиян принимает только Мексика.

"Греция открыла для нас границы, сняла карантин, упростила режим пребывания на своей территории, но с нашей стороны небо в Грецию закрыто. Туроператоры находятся в недоумении: аннулировать туры или нет. Недоумевают и туристы", — рассказывает она.

Капцова не советует туристам торопиться приобретать туры до момента официального открытия Греции с российской стороны.

Ситуация с датами вылетов россиян в Грецию складывается неопределенная, признает и профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Начало продаж туров постоянно отодвигается — ранее планировалось начало продаж туров со второй декады мая, но теперь по Греции и по Египту все снова переносится — теперь уже на начало июня. Турфирмы предлагают россиянам звонить в конце мая для уточнений.

ЛЕТЕТЬ ЛИ В ЕГИПЕТ

Несмотря на то, что Египет официально открыл страну для туристов, и у российских туристов принимаются сертификаты о прививке "Спутником V" (на английском языке и в цифровом формате), тем не менее, никакой определенности с датами вылетов чартеров из России и в эту страну тоже нет, сетует Зайцева. Египет открывает двери. Какие цены и сервис ждут россиян

По словам Капцовой, рейсы в Каир выполняются регулярно, в отличие от Турции, билеты туда продаются совершенно свободно.

"Чтобы упростить российcким туристам жизнь, необходимы прямые чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — но их пока нет. Поэтому туристы вынуждены по пять-шесть часов тратить на трансфер, покупать дорогостоящие внутренние перелеты", — рассказывает Капцова.

При этом размещение в Египте достаточно экономично. Вопреки прогнозам турэкспертов, стоимость отелей — весьма демократичная, подъемная для россиян. И при наличии чартерных перелетов туристы с удовольствием летали бы туда.

"Отсутствие прямых перелетов на курорты, разумеется, сдерживает этот туристический поток, который мог бы быть туда направлен", — убеждена Капцова.

Вместе с тем, по обеим странам все очень позитивно развивается, и в ближайшее время они будут открыты, уверен Цандекиди.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова считает рост интереса россиян к Египту логичным, особенно принимая во внимание закрытие Турции — главного туристического направления для наших соотечественников.

Египет сейчас находится на 23 месте по совершённым бронированиям на лето с долей в 0,7%. На фоне сообщений о предстоящем возобновлении авиасообщения компания наблюдает рост числа поисковых запросов в эту страну. Несмотря на отсутствие возможности долететь до курортов, туристы готовы туда отправляться.

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ ЕДЕТ НА РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ

Складывается парадоксальная ситуация — для нас закрыты официально Тунис и Кипр. "Но действует правило: если нельзя, но очень хочется, то можно. Так и происходит", — говорит Капцова. Некоторые операторы продают туры в Тунис и на Кипр и спокойно перевозят туристов на отдых на эти курорты. При этом, что произойдет завтра, сказать с уверенностью нельзя. Россияне поспорили о "космических" ценах на отдых в Крыму

В сложившейся ситуации полной неопределенности Зайцева предлагает на рассмотрение два варианта: либо подождать открытия этих стран, а лучше — начала вылетов, чтобы уже появились отзывы первых россиян, добравшихся в эти страны, либо все-таки не рисковать и покупать туры по России.

Хотя в настоящее время цены на российские курорты выросли, особенно в наиболее востребованном сейчас сегменте гостиниц категории 4-5 звезд, тем не менее, ассортимент туров по российским регионам очень широкий.

"Так что можно найти варианты размещения на любой кошелек, как по уровню сервиса по направлению популярного пляжного туризма, так и по другим видам туризма — рекреационный, познавательный, активный", — заключает эксперт.