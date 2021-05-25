ПАРИЖ, 25 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари после инцидента с самолетом Ryanair призвал французские авиакомпании не летать над воздушным пространство Белоруссии и сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика "Белавиа". Европа закрывает свое небо для белорусских самолетов

"В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Белоруссии. Разрешение на полеты "Белавиа" также приостановлено", — написал Джебарри в Twitter.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.

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