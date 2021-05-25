МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Программа возмещения половины средств на путевки в детские лагеря стартовала в России, правила возврата части стоимости путевки были утверждены на минувшей неделе постановлением правительства РФ. Турэксперты научили, как вернуть часть денег за детский отдых

Окно продаж программы открыто с 25 мая и до 31 августа, вернуться из лагеря можно вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста. Предполагается, что воспользоваться программой смогут более 350 тысяч российских семей.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные. Перечень лагерей-участников, а также туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, доступен на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Детские лагеря".

Если у семьи есть сертификат на льготу для детского отдыха, воспользоваться кешбэком также можно. В этом случае родители могут получить возврат половины суммы, которую они самостоятельно доплачивают к сертификату, но не более 20 тысяч рублей.

Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, с 15 июня смогут подать заявки на возмещение средств на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате. Семьям вернется 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.

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