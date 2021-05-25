МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. В России прорабатывают вопрос введения европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники — от стиральных машин до смартфонов и ноутбуков, чтобы продлить срок их использования до десяти лет. Об этом пишет РБК. В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов

Соответствующее поручение Минпромторгу и Минэкономразвития отдала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Изначально с этой инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов, направивший Абрамченко 24 апреля свои предложения. Он ссылается на техрегламенты новых экодизайнов электроники в Евросоюзе, которые приняты в октября 2019 и вступили в силу в марте 2021 года. Эти нормы обязывают производителей обеспечить покупателям право на ее ремонт — right to repair. "Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме, в течение семи-десяти лет", — пишет министр.

Пока эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов. Однако сейчас в Европе предлагается принять их также для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники. Козлов предлагает распространить действие этих регламентов в России.

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