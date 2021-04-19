МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) на 30% возможен при грамотном обращении с отходами и переходе на экономику замкнутого цикла, сказал директор Аналитического центра по внешней торговле Минпромторга Андрей Точин в ходе конференции "Переход к циклической экономике", организованной Лигой переработчиков макулатуры.

"Переход страны на циклическую экономику, которая предусматривает процесс возобновления ресурсов, является альтернативой традиционной линейной экономике. Во всем мире приняты нормы и стандарты обращения с отходами, российские компании зачастую о них даже и не слышали. На этом страна теряет около 30% ВВП. Как следствие, сокращаются и рабочие места", — сообщил Точин.

Он отметил, что уход от линейной экономики, которая предусматривает процесс создание-пользование- захоронение отходов к экономике замкнутого цикла, где перерабатывается порядка 75 % отходов, требует дополнительных человеческих усилий и ведет к увеличению числа профессиональных кадров. Минэкономики нашло риски запрета на импорт материалов из вторсырья

В ходе конференции замглавы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев отметил, что в стране сложились все предпосылки для перехода к циклической экономике. К 2030 году предполагается создание устойчивой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающими сортировку всех 100% отходов и снижение объема захоронения их на полигонах вдвое.

"Более близкая цель установлена в нацпроекте "Экология": переработка 36% твердых коммунальных отходов к 2024 году. В прошлом году этот показатель составил 16,2%", — сказал Кондратьев.

По словам замглавы ППК "Российский экологический оператор" Алексея Макрушина, лидером сферы обращения с отходами является переработка металлолома и макулатуры.

Он отметил, что повторно удается использовать около 62% бывшей в употреблении бумаги и до 80% металла. У стекла этот показатель составляет 24%, а у пластика всего 5%.

"Спрос на продукцию целлюлозно-бумажных комбинатов за прошлый год вырос в несколько раз. Во время пандемии в стране стали использовать больше картонной упаковки. Предприятия отрасли развиваются, мы видим, что им не хватает макулатуры. К тому же произошли структурные сдвиги в отрасли, изменилось соотношение спроса и предложения, комбинаты переходят с производства газетной бумаги, на которую спрос упал во всем мире, на производство упаковки",- добавил Макрушин.

Во время конференции был поднят вопрос урегулирования ситуации с нехваткой макулатурного вторсырья. Было отмечено, что переработчики макулатуры испытывают стабильный дефицит сырья, который сопровождается ростом цен: в марте прошлого года цена макулатуры составляла 8 рублей за килограмм, в марте текущего года — 25 рублей.

Переработчики макулатуры отправили обращение в адрес Минэкономразвития, где предлагают отменить таможенные пошлины на импорт макулатуры из приграничных с Россией стран. Это связано с резким ростом цен на внутреннем рынке в последнее время. Такое решение позволит расширить доступ к импортному сырью. Еще более радикальные меры предложило правительство республики Татарстан — помимо обнуления ввозных таможенных пошлин предложено запретить на два года экспорт макулатуры из России и ввести экспортные пошлины на все виды бумаги и картона, однако в Лиге переработчиков макулатуры сочли такой запрет чрезмерным. Экспорт позволяет переработчикам продать за рубеж те виды вторсырья, которые они не могут перерабатывать самостоятельно и заработать на этом.

Участники конференции посетили ряд предприятий-переработчиков вторсырья, среди которых Балахнинский бумажный комбинат АО "Волга", где ознакомились с процессом переработки макулатуры и воспроизводства из нее сырья для изготовления коробок.

Если для производства газетной бумаги можно использовать только первичные ресурсы, то для коробок больше подходит как раз макулатура. Ее можно использовать до шести раз, рассказали специалисты комбината, включенного Минпромторгом в список системообразующих компаний. До недавнего времени его основной специализацией была именно газетная бумага, но теперь здесь всерьез планируют со временем полностью перейти на изготовление картона, а значит, и на использование макулатуры вместо древесного сырья.

Переработка макулатуры в России уже сформировала полноценную отрасль экономики. "Наши 80 перерабатывающих заводов производят 2,87 миллионов тонн продукции, дают работу для 35 тысяч человек и отчисляют в бюджеты 22,5 миллиардов рублей за год. Нам удалось приблизить наш сектор лесопромышленного комплекса к экономике замкнутого цикла. Хотя увеличить долю от 0% до 5% намного проще, чем от наших 62% до 67%", — сообщил Кондратьев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе нужна помощь государства, в том числе в рамках перераспределения средств расширенной ответственности производителей и направления экологического сбора утилизатором бумажных отходов. Экономика замкнутого цикла предполагает, что вторичный оборот ресурсов будет учитываться и при разработке продуктов, и при их утилизации.

Экономическая выгода от переработки вторсырья может быть значительной. Так, одна из розничных сетей продуктовых магазинов продает 30 тысяч тонн макулатуры, зарабатывая на этом большие деньги.

Кондратьев отметил, что бумажная одноразовая посуда стоит дороже пластиковой, однако с учетом ее шестикратного оборота в качестве вторсырья стоимость получается ниже, чем у аналогов, которым необходима дорогостоящая и трудоемкая утилизация. Названа самая экологичная компания России

Депутат Госдумы Александр Фокин считает важным условием для перехода к экономике замкнутого цикла поддержку государства в решении вопроса, регламентирующего процесс развития вторичного оборота материальных ресурсов, где предусматривается концепция расширенной ответственности производителя.

"Сегодня расширенная ответственность производителя не работает, налоговые службы не могут собрать экологический сбор. Поэтому в моем законопроекте предлагается перенести ответственность на производителя упаковки. Смысл заключается в том, что если ты произвел упаковку, допустим, для яиц (к слову, в Германии она перерабатывается 10-12 раз, а у нас — ни разу), то должен заплатить экосбор. Эти деньги пойдут на контейнеры, вывоз, сортировку мусора и субсидирование его переработки. Для бизнеса такой сбор превращается в инвестицию, поскольку упаковка возвращается к ним же на переработку", — отметил парламентарий.

Он сообщил, что в парламенте готовится рассмотрение еще нескольких законопроектов, которые создадут дополнительные стимулы для вовлечения бывших в употреблении материальных ресурсов во вторичный оборот. Это создаст дополнительные возможности для увеличения отечественного производства и создания новых рабочих мест.