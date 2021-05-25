МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цены на жилье в Москве продолжат медленно расти, однако апартаменты, квартиры в домах около будущих станций метро, а также домах, попавших под реновацию, в ближайшем будущем могут дорожать наиболее активно, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Банк России сообщил о пиковом темпе роста ипотечного кредитования

Активный цикл роста цен на первичном и вторичном рынках жилья уже завершился, однако цены продолжат медленно повышаться еще какое-то время, заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"Причин для их снижения точно нет. Причем активнее всего будут дорожать апартаменты на фоне разговоров об их легализации, квартиры в домах рядом с проектируемыми и строящимися станциями метро, а также лоты в попавших под реновацию пятиэтажках", — сказал Попов.

Он предположил, что апартаменты до конца года могут подорожать на 10-12% (в сравнении с текущим уровнем цен).

"Квартиры, попавшие в первую волну реновации могут вырасти на 12-14%. Важно понимать, что в таких домах сейчас продается очень мало лотов. Для сравнения, "вторичка" в целом подорожает на 5-7%", — объяснил Попов.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая сообщила, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках старой Москвы по итогам первого квартала 2021 года увеличилась на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Средняя цена "квадрата" на первичном рынке новой Москвы выросла на 32%. На вторичном рынке цены выросли на 21% в старой Москве и на 15% — в новой, добавила главный аналитик "Миэль" Екатерина Бережнова.

"Снижения стоимости недвижимости ждать не стоит, разве что на "вторичке" темпы роста будут ниже из-за более низкого спроса. Активнее всего будет повышаться прайс на новостройки наиболее востребованных сегментов, то есть на массовое жилье и объекты бизнес-класса", — сказала Литинецкая.

По ее словам, продолжению роста цен будут способствовать высокий уровень интереса к ипотеке, дефицит рабочих рук на строительных площадках и заметное удорожание строительных материалов.

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