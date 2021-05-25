МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Спрос на свадебные платья и аксессуары среди российских невест превысил уровень до распространения нового коронавируса, так, в апреле-мае 2021 года на площадке сервиса для размещения объявлений "Авито" он вырос на 36% относительно аналогичного периода 2019 года, показало исследование сервиса, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне оценили свою готовность взять кредит на отпуск

"Спрос на платья и другие аксессуары для невест на "Авито" в апреле-мае 2021 года на 36% превысил уровень в аналогичный период 2019 года, узнали аналитики "Авито". Дороже всего свадьба обходится жителям южных городов страны, а в среднем по России нарядить невесту можно примерно за 15 000 рублей", — говорится в сообщении.

При этом, согласно результатам исследования, в Сочи зарегистрирована самая высокая средняя цена на свадебные платья — 11 тысяч рублей, и в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже невесты в целом тратят больше других на свадебный наряд — в среднем, 10 тысяч рублей. Всего же за два года, как отмечает "Авито", спрос на платья для невест вырос на 39%, а средняя его цена — 7 тысяч рублей.

Компания отмечает, что прошлой весной рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания значительно просел, хотя уже в июле-августе наблюдалось восстановление, в текущем же году свадебный сезон начался традиционно весной.

"Больше всего за два года спрос на свадебные товары на "Авито" вырос в Ижевске (+98%) и в Санкт-Петербурге (+94%), а также в Нижнем Новгороде (+79%), Воронеже (+71%) и Краснодаре (+67%). В Москве спрос на платья, фаты и букеты невесты по сравнению с 2019 годом вырос на 25%", — добавили в сообщении.

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