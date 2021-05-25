МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Большинство граждан этим летом хотят отправиться в отпуск в августе, а путешествовать они собираются по городам России, выяснилось в ходе исследования сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне оценили свою готовность взять кредит на отпуск

Сервисы опросили несколько тысяч жителей России. Более половины из них (54%) вообще не собираются в отпуск этим летом. Остальных спросили, когда и куда они отправятся.

"Около четверти опрошенных (26%) планируют оформить отпуск в июне. Еще 35% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август — его отметили 39% жителей России. Большинство жителей России (86%) проведут отпуск в России", — показало исследование.

Больше всего путешественников хотят провести отпуск в Москве или Московской области (14% опрошенных). Еще 12% жителей России намерены отдыхать в городах Крыма. Каждый десятый отправится в отпуск в Сочи, а 7% участников исследования будут отдыхать в Санкт-Петербурге. 5% опрошенных указали в качестве места отдыха Анапу, 4% — Краснодар, а 2% — Геленджик.

Более четверти респондентов (26%) отправятся в отпуск на автомобиле, четверть опрошенных — на самолете. Еще 19% респондентов указали, что доберутся до места отдыха на электричке или поезде, а 18% останутся на месте. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе. В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что доберутся до места отдыха пешком.

"Перед летним автопутешествием необходимо проверить уровень жидкостей в авто, убедиться в исправности световых приборов и заглянуть в автомобильную аптечку: она должна быть полностью укомплектована. С собой нужно взять буксировочный трос, фонарь и "запаску", а также все для ее установки", — посоветовал финансовый директор "СберАвто" Андрей Кузин.

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