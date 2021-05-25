МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Развитие электронной торговли на фоне пандемии коронавируса привело к тому, что теперь больше половины россиян не представляют себе покупки без возможности онлайн-оплаты, показало исследование банка "Русский стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Российский рынок e-commerce в 2020 году вырос на 22%

В исследовании приняли участие около 2000 респондентов из числа клиентов банка, а также участников его официальных групп в социальных сетях.

"Теперь 55% россиян не представляют себе покупки без возможности онлайн-оплаты не выходя из дома. На втором месте по числу ответов на вопрос: "Без чего нельзя представить себе покупку?" – оплата смартфоном, которую выбрали 38% респондентов", — выяснили аналитики.

"Лишь 7% россиян проголосовали за QR-код. Его можно назвать самой активно развивающейся финансовой технологией, которая еще отвоюет свою долю популярности у лидеров", — пишут авторы исследования.

Кроме того, выяснилось, что 62% респондентов уже не могут представить управление своими финансами без банковского мобильного приложения. При этом 21% опрошенных не может обойтись без интернет-банка, 11% – без банкомата, и 6% – без sms-информирования.

Авторы исследования также отмечают, что популярность наличных падает, уступая место безналичным платежам. Теперь большинство россиян предпочитают расплачиваться за бытовые покупки картой. Но если раньше ее надо было всегда доставать из кошелька и прокатывать в терминале, то теперь 52% россиян не могут представить себе карту без возможности бесконтактной оплаты, в том числе с помощью смартфона.

"И рост популярности карточных платежей легко объяснить – 31% респондентов не представляют себе карту без программ лояльности, таких как cashback и скидки на товары и услуги у партнеров. Респонденты также проголосовали за такие обязательные, по их мнению, опции карт как рассрочка и возможность привязки карты к различным приложениям", — выяснилось в ходе исследования.

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