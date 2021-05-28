2021-05-28T23:14:16+03:00
2021-05-28T23:14:16+03:00
2021-05-28T23:14:16+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210528/833786678.html
Движение по Босфору в Стамбуле возобновлено
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновлено после завершения буксировки потерявшего управление танкера RAVA, сообщили РИА Новости в дирекции береговой охраны Турции... ПРАЙМ, 28.05.2021
турция, новости, экономика, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83378/60/833786060.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83378/60/833786060.jpg
https://1prime.ru/images/83378/60/833786057.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83378/60/833786057.jpg
https://1prime.ru/images/83378/60/833786054.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83378/60/833786054.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 28 мая — ПРАЙМ. Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновлено после завершения буксировки потерявшего управление танкера RAVA, сообщили РИА Новости в дирекции береговой охраны Турции.
"Танкер отбуксирован из пролива Босфор и доставлен к месту якорной стоянки. Движение по Босфору вновь открыто", — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщило главное управление береговой охраны Турции, потерявший управление хорватский танкер RAVA, из-за которого перекрыли пролив Босфор, буксируют к месту якорной стоянки. Ранее сообщалось, что из-за поломки рулевого управления танкер начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Как сообщила администрация Стамбула, пострадавших и ущерба для окружающей среды нет.