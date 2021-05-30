МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России вступил в силу 30 мая, он был введен приказом МВД РФ от 31 марта. МИД пояснил порядок выдачи загранпаспортов россиянам, живущим за рубежом

Новый регламент не несет существенных изменений в сравнении с предыдущим регламентом, в частности, он изменяет время ожидания в очередях: теперь при любом обращении оно не превысит 15 минут, хотя раньше при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно. Также он уточняет, что в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги.

Как заявили в пресс-центре МВД, вступающий в силу регламент "определяет порядок оказания государственной услуги на территории Российской Федерации миграционными подразделениями МВД России".

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