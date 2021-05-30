МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России вступил в силу 30 мая, он был введен приказом МВД РФ от 31 марта. 

!Здание министерства иностранных дел РФ

МИД пояснил порядок выдачи загранпаспортов россиянам, живущим за рубежом

Новый регламент не несет существенных изменений в сравнении с предыдущим регламентом, в частности, он изменяет время ожидания в очередях: теперь при любом обращении оно не превысит 15 минут, хотя раньше при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно. Также он уточняет, что в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги.

Как заявили в пресс-центре МВД, вступающий в силу регламент "определяет порядок оказания государственной услуги на территории Российской Федерации миграционными подразделениями МВД России".

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