МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В России с 30 мая вступает в силу новый административный регламент МВД по выдаче загранпаспортов, он вводится приказом МВД РФ от 31 марта 2021 года, документ не предполагает кардинальных изменений в порядок выдачи документов для россиян. В России изменился порядок выдачи загранпаспортов

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России.

В новом регламенте в частности упомянут "круг заявителей" — людей, которые могут воспользоваться услугой. Среди совершеннолетних граждан в них упомянуты те, кто проживают в России и не в России.

Касаемо проживающих за рубежом россиян текст документа звучит так: "Проживающий за пределами территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр".

Кроме того, в документе уточняется, что делать гражданам, если у них истек срок действия паспорта: "В случае, если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность". Россиянам рассказали, состоятся ли туры в Турцию

При этом, как разъяснил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин, данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом, поскольку предоставлением данной услуги занимается министерство иностранных дел РФ и представительства России за рубежом.

"Данная информация (об изменениях в правила выдачи загранпаспортов для россиян за границей — ред.) не соответствует действительности", — сказал адвокат.

Согласно приказу МИД РФ от 12.02.2020 года, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, заявителями на получение паспорта за рубежом могут быть: "Гражданин РФ, проживающий за пределами территории РФ, обратившийся в загранучреждение в государстве пребывания с письменным заявлением о выдаче паспорта", а также российские граждане, проживающие в России и обращающиеся за получением паспорта в российский МИД или представительство. Также в круг заявителей входят родители или иные законные представители.

При этом, что касается вступающего в силу регламента МВД, то в нем есть изменения, но незначительные: например, изменилось время ожидания в очереди, теперь оно при любом обращении должно не превышать 15 минут. Ранее, при предварительной записи и при получении паспорта оно должно было не превышать 5 и 10 минут соответственно, согласно соответствующему приказу МВД РФ от 16.11.2017, утрачивающего силу.

Помимо этого, в новом документе уточняется, что помещение, где предоставляется услуга по выдаче паспорта, должно быть оборудовано стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги, а также подчеркивается, что "количество стендов должно быть достаточным для граждан".