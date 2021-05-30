МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Белорусская "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец. Россия разрешила Lufthansa полёты в Москву и Петербург в обход Белоруссии

По его словам, для этого должно быть "политическое признание Крыма как часть России". "Будет политическое решение – будем смотреть", — сказал он.

Чергинец напомнил, что когда Крым принадлежал Украине, то "Белавиа" летала на полуостров с перерывами, которые были связаны с коммерческими вопросами.

Ранее по итогам переговоров глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о возможности полетов "Белавиа" в Крым не поднимался, и этот вопрос нужно задавать белорусской авиакомпании.

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