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"Белавиа" заявила, что не будет летать в Крым
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Белорусская "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец. По его словам, для этого... ПРАЙМ, 30.05.2021
россия, крым, белоруссия, белавиа, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Белорусская "Белавиа" пока не планирует выполнять рейсы в Крым, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец.
По его словам, для этого должно быть "политическое признание Крыма как часть России". "Будет политическое решение – будем смотреть", — сказал он.
Чергинец напомнил, что когда Крым принадлежал Украине, то "Белавиа" летала на полуостров с перерывами, которые были связаны с коммерческими вопросами.
Ранее по итогам переговоров глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о возможности полетов "Белавиа" в Крым не поднимался, и этот вопрос нужно задавать белорусской авиакомпании.
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