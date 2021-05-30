МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Почти четверть сделанных в мае запросов относительно авиабилетов на летний период из Москвы — 24% приходится на зарубежные направления и 76% — на российские. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Россияне рассказали, на что тратят больше всего денег в путешествиях

Чаще всего билеты ищут в страны ближнего зарубежья — Узбекистан, Киргизию, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссию, Казахстан, Молдавию и Украину. В общей сложности на них приходится около 70% поисков авиабилетов на лето.

Также в топ-20 по числу поисков авиабилетов на лето входят Турция, Греция, Грузия, Египет, Болгария, Кипр, Черногория, ОАЭ, Сербия и США.

По России в список популярных направлений вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик, Калининград, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Также в топ-20 внутрироссийских направлений входят Казань, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Волгоград, Иркутск и Саратов.

Также аналитики отметили, что цены на авиабилеты из Москвы по России на лето при покупке в мае по сравнению с 2019 годом снизились на 23,5%.

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