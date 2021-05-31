МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Реформа ОСАГО, продолжение которой готовят Минфин и ЦБ, может повлечь увеличение тарифов минимум на треть, пишет "Коммерсант". Россияне стали меньше жаловаться на услуги ОСАГО

Суть реформы, в частности, в том, чтобы повысить лимит выплат по жизни и здоровью пострадавших на дорогах в четыре раза, до 2 миллионов рублей, а также отказаться от коэффициентов мощности и региона и от учета износа авто при оплате ущерба деньгами. Только последняя новация даст увеличение цен и выплат минимум на 30%, отмечается в публикации.

Участники рынка отмечают, что старый автопарк — около половины транспорта старше десяти лет — сейчас позволяет учитывать износ в 30–50% при выплатах деньгами. На столько же и уменьшается выплата автовладельцу. Как заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на общем собрании, "мы созрели и хотим сделать лучше продукты по ОСАГО — увеличить лимиты, отойти от износа, да, в этом случае потребует от людей чуть большая плата".

По оценке главы "РЕСО-Гарантии" Дмитрия Раковщика, "в увеличение на 30% базовой средней премии уложатся все новации".

"Увеличение лимита за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, по предварительным оценкам, приведет к росту стоимости полиса в пределах 1 тысячи рублей, меньше 100 рублей в месяц. А отказ от учета износа может увеличить годовую цену полиса еще на стоимость полубака бензина",— рассказал изданию Уфимцев.

Грядущий рост тарифов признает и Банк России. Регулятор планирует начать обсуждение реформы в Госдуме уже осенью.

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