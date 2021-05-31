МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP, сообщает пресс-служба интернет-холдинга. Сделку "Яндекс.Такси" и "Везет" проверяет прокуратура

Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС, сумму сделки стороны не разглашают.

В компании поясняют, что сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP.

Первое время "Маркет" и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, однако постепенно сервисы будут интегрироваться друг с другом.

"Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе "Яндекса". Кроме того, магазин подключится к "Яндекс Плюсу", а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи "Маркета", — отмечается в сообщении.

Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году, предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем одной тысячи брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем тремя тысячами российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более девяти миллионов заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Беларуси и Казахстане.

Читайте также:

BCG назвала самые доходные компании России