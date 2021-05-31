МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. "Почта России" решила перейти к формату холдинга, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Максим Акимов. "Почта России" создала дочернюю компанию в Гонконге

Соответствующие шаги предусматривает актуализированная стратегия "Почты России" на 2020-2030 годы, которая сейчас находится на рассмотрении совета директоров.

В качестве примера Акимов напомнил, что холдингами являются такие компании, как Poste Italiane, Deutsche Post DHL и Singapore Post. "И вполне понятно, почему разумная человеческая мысль в других частях света пришла к этому: управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жесткая конструкция при любом потрясении рассыпается", — отметил он.

Предполагается, что у "Почты России" будет больше десяти "дочек". К таким активам компания уже относит существующие совместные предприятия с ВТБ — "Национальные логистические технологии" и "Почта Банк", а также разработчика цифровых сервисов "ПочтаТех". В ближайших планах — создание "дочки" для развития ретейла.

Также Акимов считает целесообразным привлечение в капитал компании миноритарных акционеров.

Акционирование "Почты России", ныне имеющей статус ФГУП, обсуждалось с 2014 года. Однако подготовленный правительством законопроект об акционировании так и не дошел до первого чтения в Госдуме, так как депутаты опасались, что его одобрение повлечет "повышенные риски необоснованного распоряжения федеральным имуществом и его бесконтрольного отчуждения".

Согласно стратегии "Почты России", ее инвестиционная программа в ближайшие пять лет потребует 127 миллиардов рублей. Акимов рассчитывает, что компания "спокойно найдет" эти средства за счет кредитов. К прямым субсидиям от государства, по его мнению, возвращаться не стоит.

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