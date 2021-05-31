МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и имеющегося в распоряжении РИА Новости. ГИБДД придумала новое наказание для водителей за нетрезвую езду

Сервис опросил около четырех тысяч россиян. Почти половина из них (47,6%) уверены, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях. Второе место и 26% голосов досталось российскому автопрому. На третьем месте оказались владельцы японских автомобилей — негативное мнение о них высказал каждый десятый опрошенный.

"53% участников заявили, что самые "напористые" водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды. В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили — Lada", — рассказали эксперты сервиса.

Против массовых Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. Еще 4% — против Toyota, и, судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser, отмечается в исследовании.

Самыми аккуратными были признаны владельцы шведских и французских авто. Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.

Наконец, исследователи выяснили, на каких автомобилях перемещаются сами респонденты. Большинство отдают предпочтение немецким и японским автомобилям. Российские авто выбирают в 3,5 раза реже. Достаточно популярны оказались "американцы", среди которых больше всего распространены автомобили Ford. Меньше всего пока ездят на китайских машинах — такие в собственности только у одного респондента из 100.

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