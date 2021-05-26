МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россияне взяли в банках в апреле свыше 87 тысяч автокредитов. Это в шесть раз больше аналогичного периода прошлого 2020 года. Как отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по отношению к марту этого года —показатель автокредитования вырос на 19%. Россиянам рассказали, что запретят устанавливать на автомобили с 1 июля

Жители России бросились брать займы на машины, так как у дилеров в продаже после достаточно длительного дефицита появились почти все популярные модели авто, пояснили эксперты.

Помимо этого, из-за сильного роста цен на новые машины увеличилась доля россиян, которые могут позволить себе крупную покупку только в кредит.

Что касается деления по регионам, то наибольший рост выдачи автокредитов в апреле по отношению к марту был зафиксирован: