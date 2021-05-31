МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает создать в России интервенционный фонд сахара, запасы в котором могут составить до 500 тысяч тонн, в настоящее время данный вопрос обсуждается в правительстве, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Россиянам обозначили момент, когда цены перестанут расти

"По аналогии (с интервенционным фондом зерна — ред.) мы рассматриваем возможность закупки сахара, поскольку это высоковолатильный товар, его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тысяч тонн, это приблизительно месячное потребления сахара в России", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

По его словам, закупки в фонд могут осуществляться в сентябре-октябре — это начало нового сезона производства сахара, а реализация будет возможна в случае необходимости стабилизации цены. "Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет", — добавил министр.

Он указал, что в настоящее время цена на сахар в России стабильна. "Он есть в остатках в достаточном объеме, и мы не видим никаких рисков", — подчеркнул глава Минсельхоза.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Минсельхоз РФ в прошлом году начал прорабатывать вопрос "перезагрузки" существующего интервенционного фонда и создания стабилизационного фонда зерна для обеспечения потребностей мукомольной промышленности.

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