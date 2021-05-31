ЕЛАБУГА, 31 мая — ПРАЙМ. Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартовало на заводе в Елабуге в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости с места события. Автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке

В торжественной церемонии запуска приняли участие глава Минпромторга России Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также президент РФ Владимир Путин по видеосвязи.

Президент, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля, отметил его качество.

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент. Он добавил, что создатели Aurus справились с поставленной задачей — впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса.

Как ранее сообщали в "Аурусе", стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 5000 автомобилей в год.

Первые российские автомобили премиум-класса Aurus Senat будут отправлены на дистрибуцию в июне 2021 года, говорится в материалах к мероприятию по запуску серийного производства. Часть произведенных автомобилей планируется реализовать на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока. В более долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Китая и Западной Европы, говорится в документе.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).