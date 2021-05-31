ЕЛАБУГА, 31 мая — ПРАЙМ. НАМИ разработал автомобиль Aurus, работающий на водородном топливе; это единственная машина премиального класса, имеющая образец на водородном носителе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время запуска серийного производства Aurus Senat. В России запущено серийное производство автомобилей Aurus

"Aurus на сегодняшний день — это не фигура речи — единственный в мире (в своем классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", — сказал он.

Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat стартовало в понедельник на заводе в Елабуге. В торжественной церемонии запуска участие приняли глава Минпромторга РФ, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также президент РФ Владимир Путин по видеосвязи. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 5000 автомобилей в год.

Как ранее сообщали в "Аурусе", стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).