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2021
https://1prime.ru/business/20210531/833806185.html
СМИ сообщили о продлении Россией ограничения на полеты в Турцию
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https://россиясегодня.рф
Россия продлевает ограничение пассажирского авиасообщения с Турцией после 1 июня, передает РБК со ссылкой на источник в авиакомпании. Собеседник издания отметил, что решение... ПРАЙМ, 31.05.2021
коронавирус, россия, турция, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия продлевает ограничение пассажирского авиасообщения с Турцией после 1 июня, передает РБК со ссылкой на источник в авиакомпании.
Собеседник издания отметил, что решение связано с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Стамбул рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией из-за улучшения эпидемиологической обстановки.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией 15 апреля. В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова провела встречу с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в страну направят российскую делегацию.