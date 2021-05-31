МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия продлевает ограничение пассажирского авиасообщения с Турцией после 1 июня, передает РБК со ссылкой на источник в авиакомпании. В Турции ослабляют ограничения по коронавирусу

Собеседник издания отметил, что решение связано с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Стамбул рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией из-за улучшения эпидемиологической обстановки.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией 15 апреля. В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова провела встречу с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в страну направят российскую делегацию.