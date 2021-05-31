МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Великобританией, со 2 июня будут возобновлены рейсы Москва-Лондон 3 раза в неделю. Россия продлевает ограничение на полеты в Турцию

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе", — сообщили журналистам в оперативном штабе.

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