МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Цены на съемное жилье в России за год снизились почти на 15%, пишут "Известия" со ссылкой на данные "ДомКлик" Сбербанка. Эксперты предупредили о резком росте спроса на вторичное жилье

Весной 2021 года снять квартиру в среднем можно было за 23 тысячи рублей, тогда как годом ранее арендная ставка была выше — 27 тысяч.

В риэлорских компаниях подтверждают тренд.

"Средняя стоимость аренды жилья в России уменьшилась на 10–15%, при этом наибольшее снижение демонстрируют ставки аренды в малых городах, а также квартиры с большими площадями. Заметнее всего подешевели трехкомнатные — на 16–18%", — рассказал ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

По его словам, "двушки" также стали сдаваться дешевле — например, в Ростове-на-Дону и Волгограде снижение составило 10%.

Это произошло, в том числе, из-за уменьшения доходов населения, развития удаленной работы — снимавшие жилье иногородние вернулись домой.

Также фактором падения стоимости съемного жилья стало изменение кредитной политики.

"К снижению цен на рынке аренды в том числе привели выгодные ипотечные ставки на рынке ипотеки, и многие, кто снимал жилье ранее, предпочли купить собственное. Кроме того, увеличился спрос на аренду частных домов — рост составил 36% к апрелю прошлого года", — сказал вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

Эксперты прогнозируют, что по мере восстановления экономической активности цены начали отыгрывать назад.

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