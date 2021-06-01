МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов рассказал, чем Северный морской путь (СМП) лучше Суэцкого канала. Глава Минвостока назвал альтернативу Суэцкому каналу

По словам дипломата, инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте этого года показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров.

"Северный морской путь на 40% короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", — сказал Корчунов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов, развития судоходства, что содействует развитию северных территорий, торговли и туризму, повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы.

Как заявил ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, Россия будет делать все, чтобы использование Северного морского пути было удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду,

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей — около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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